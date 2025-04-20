Москва, 21 апреля, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля, как и в сентябре 2024 года, сообщил представитель ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года — 98,7 руб. за доллар», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Согласно проекту прогноза сценарных условий социально-экономического развития России на 2025–2028 годы, подготовленному министерством, среднегодовой курс доллара в 2025 году снижен с 96,5 до 94,3 рубля. В дальнейшем ожидается постепенное ослабление рубля: в 2026 году курс составит 100 рублей за доллар, в 2027-м — 103,5 рубля, а к 2028 году достигнет 106 рублей за доллар.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами. По его словам, за последние несколько месяцев, вероятно, изменилась оценка инвесторами геополитических рисков. Пока неясно, насколько устойчивым может быть новый тренд.

Накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся 12 февраля, курс доллара снизился на 10%, до 87,52 рубля. С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 14%.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Банк России 26 февраля также объяснил укрепление российского рубля реакцией рынков на вышеупомянутые геополитические события.