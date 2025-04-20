Вашингтон, 21 апреля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Мировые лидеры и предприниматели просят Вашингтон о снижении таможенных пошлин. Об этом 20 апреля заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

«После объявленного нами дня освобождения многие мировые лидеры и бизнес-руководители обратились ко мне с просьбой снизить пошлины», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что сначала все, кто к нему обратился, должны исправить свои ошибки. По словам Трампа, США рассчитывают восстановить своё богатство и «создать настоящую взаимность» в торговых отношениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, более 50 стран обратились к администрации президента США Трампа с просьбой смягчить или отменить импортные пошлины на товары.

2 апреля Белый дом опубликовал список стран, на товары которых будут распространяться с 9 апреля импортные тарифы. Наиболее высокие пошлины действуют в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%) и многих других государств. В торговле со странами — участницами Евросоюза будут действовать 20%-е пошлины.

В общей сложности в списке находятся 185 стран, в том числе Украина. России и Белоруссии в этом перечне нет.

После обсуждения с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником Трамп приостановил свой план по введению масштабных глобальных тарифов на 90 дней действия в отношении более 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.

16 апреля Белый дом заявил, что США могут поднять пошлины на импорт из Китая до 245%. Отмечалось, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

17 апреля Трамп заявил, что власти Китая уже контактировали с властями США по вопросу таможенных пошлин, и сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие три-четыре недели.