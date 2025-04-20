Донецк, 21 апреля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские вооружённые силы девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом в ночь на 21 апреля сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Девять фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). Поступили сведения о ранении гражданского лица», — говорится в Telegram-канале управления.

По данным ведомства, все девять атак были зафиксированы на горловском направлении. Отмечается, что повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было. Всего украинские формирования выпустили по территории республики 33 единицы различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Российские войска в течение этого периода времени не ведут боевых действий.

Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские формирования неоднократно нарушали его. Минобороны РФ уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Кроме того, киевский режим осуществил 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Кроме того, украинские формирования в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, атаковали населенные пункты в Херсонской области — Алёшки, Голую Пристань, Каховку. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. В городе Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.