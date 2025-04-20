Москва, 21 апреля, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Срок объявленного 19 апреля президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия завершился. Перемирие длилось 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вечером 20 апреля заявил, что Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия.

Объявление перемирия

Вечером 19 апреля российский лидер, заслушав доклад начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте, объявил о перемирии на период празднования Пасхи. Он отметил, что решение принято из гуманитарных соображений. Президент напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.

«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — заявил Путин.

При этом президент поручил войскам быть готовыми к провокациям с украинской стороны.

Вместе с этим Путин поздравил военнослужащих-христиан, исповедующих православие и защищающих Россию, с наступающим праздником Пасхи, отметив его светлый характер. Он также передал поздравления всем, кто в России и мире отмечает этот день, чтит и уважает его. Президент поручил Герасимову передать поздравления Вооружённым силам РФ, а также выразить благодарность за их службу, самоотверженность и героизм.

Реакция на решение Путина

После объявления Путиным перемирия глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы готова придерживаться его и «действовать зеркально».

В свою очередь Госдепартамент США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

Решение Путина поддержал глава МИД Италии Антонио Таяни, отметив, что «любой сигнал важен и укрепляет волю к переговорам». Таяни также подчеркнул важность того, чтобы Россия соблюдала перемирие, при этом он не стал упоминать, что на такой же шаг следует пойти Украине.

По мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, пасхальное перемирие, которое предложил Путин, — это жест, который сделан в удачный момент.

«Пасхальное перемирие — это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно», — пояснила Кнайсль.

Помимо этого, прекращение огня на период Пасхи поддержала правящая партия в Венгрии. Так, директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер отметил, что «прекращение огня и переговоры спасут жизни».

Нарушение режима перемирия со стороны Киева

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Минобороны РФ уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Кроме того, киевский режим осуществил 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Кроме того, украинские формирования в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, атаковали населенные пункты в Херсонской области — Алёшки, Голую Пристань, Каховку. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. В городе Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР украинские военные обстреляли Кременную.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Госдепа США о продлении режима прекращения огня после Пасхи, также обратила внимание, что киевский режим не соблюдал пасхальное перемирие и использовал американские системы HIMARS для нарушения режима прекращения огня.

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что это не случайность, а закономерность, ведь Зеленский прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре во время действия моратория.