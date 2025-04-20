Сана, 21 апреля, 2025, 01:15 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек стали жертвами авиаударов ВВС США по рынку и жилому району в центре города Саны, столицы Йемена. Об этом 21 апреля сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на министерство здравоохранения правительства шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов),

Almigdad Mojalli Сана после воздушного налета. Йемен

«По предварительным данным, число погибших в результате удара США по рынку в жилом районе Фурва достигло 12 человек, еще 30 ранены, число не окончательное», — уточняется в сообщении минздрава.

Бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поисково-спасательную операцию под завалами разрушенных авиаударами зданий. Отмечается, что в результате удара нанесён серьёзный ущерб жилым домам и магазинам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отмечало, что порт использовался для морских поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи заявил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения.

13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Кроме того, утверждалось, что при атаке США ранения получили 13 человек.

Американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов движения «Ансар Аллах».