Жертвами авиаударов США по центру столицы Йемена Сане стали 12 человек
Сана, 21 апреля, 2025, 01:15 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек стали жертвами авиаударов ВВС США по рынку и жилому району в центре города Саны, столицы Йемена. Об этом 21 апреля сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на министерство здравоохранения правительства шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов),
«По предварительным данным, число погибших в результате удара США по рынку в жилом районе Фурва достигло 12 человек, еще 30 ранены, число не окончательное», — уточняется в сообщении минздрава.
Бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поисково-спасательную операцию под завалами разрушенных авиаударами зданий. Отмечается, что в результате удара нанесён серьёзный ущерб жилым домам и магазинам.
Ранее ИА Регнум сообщало, что военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отмечало, что порт использовался для морских поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».
17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи заявил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения.
13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Кроме того, утверждалось, что при атаке США ранения получили 13 человек.
Американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов движения «Ансар Аллах».