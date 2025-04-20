Казань, 21 апреля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Мальчик 12 лет погиб, девочка-подросток получила тяжелые травмы в результате ДТП на квадроцикле в Татарстане. Об этом 20 апреля сообщила Госавтоинспекция региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла вечером в Пестречинском районе. По предварительным данным, девочка-водитель 15 лет, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем марки Skoda под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате столкновения квадроцикл на скорости перевернулся. Девочка-водитель получила тяжёлые травмы, мальчик-пассажир квадроцикла скончался на месте.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, на месте ДТП работают автоинспекторы. По факту смертельной аварии прокуратура начала проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе 2024 года в районе села Сокуры в Лаишевском районе Республики Татарстан произошло смертельное ДТП с квадроциклом, погибла восьмилетняя девочка-пассажирка. Водителя транспортного средства госпитализировали.