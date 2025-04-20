Вашингтон, 21 апреля, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Россия и Украина могут «заработать состояние» с помощью сотрудничества с США после урегулирования конфликта. Такое мнение высказал 20 апреля президент США Дональд Трамп.

ИА Регнум Трамп ликует

Американский лидер выразил надежду, что Россия и Украина достигнут соглашения на следующей недели, что, по его словам, позволит обеим сторонам начать масштабное сотрудничество с «процветающими» США, которое принесёт значительную выгоду всем сторонам.

Подробности Трамп при этом не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник ТрампаСтив Уиткофф ранее заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США.По его словам, расширение коммерческих возможностей между двумя странами способно стать ключом к устойчивому миру.

Кроме того, Уиткофф отметил, что в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины есть шанс достичь соглашения, которое будет иметь значительное значение для глобального мира.

Кремль сообщал, что 18 февраля в ходе переговоров РФ и США в Эр-Рияде обсуждалось потенциальное сотрудничество между российскими и американскими компаниями. При этом уточнялось, что предметного обсуждения сотрудничества пока не было. Он также призвал набраться терпения и не верить всему, что говорят в СМИ, которые «многое желаемое выдают за действительное».

26 февраля американское агентство Bloomberg передавало, что представители США и России ведут переговоры о возможном сотрудничестве и совместной добыче природных ресурсов в Арктике. По данным источника издания, Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить российско-китайские связи в регионе. При этом в статье уточнили, что обсуждение этого сотрудничества находится на ранней стадии.

6 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в РФ, в частности в энергетической сфере.

В феврале президент РФ Владимир Путин рассказал о готовности российской стороны сотрудничать с США в вопросе добычи редкоземельных металлов. В числе прочего российский лидер предложил компаниям из США поучаствовать в работе в новых регионах РФ.