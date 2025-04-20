Берлин, 20 апреля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Доставку в США посылок стоимостью свыше 800 долларов приостановил для частных лиц немецкий логистический концерн DHL. Об этом 20 апреля говорится в релизе компании.

Global Look Press

«С понедельника, 21 апреля 2025 года, и до дальнейшего уведомления мы временно приостанавливаем сбор и отправку отправлений, предназначенных для частных лиц в США, если заявленная таможенная стоимость превышает 800 долларов США», — уточняется в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что приостановка не коснётся поставки товаров для бизнеса (B2B) в адрес американских компаний с декларируемой стоимостью более 800 долларов США, хотя вполне вероятно, что доставки могут задерживаться.

Отмечается, что сложности связаны с новыми таможенными правилами, введёнными правительством США, которые увеличили нагрузку на логистику. Начиная с 5 апреля 2025 года все отправления в США со стоимостью выше 800 долларов США должны пройти формальную таможенную процедуры оформления. Ранее такой порог составлял 2,5 тысячи долларов США.

Компании необходимо адаптировать внутренние процессы под новые правила и перераспределить ресурсы. Поясняется, что мера временная, руководство компании поделится обновлениями по мере развития ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. Власти КНР, в свою очередь, сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

Уже 9 апреля глава Белого дома объявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим. Но для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной.