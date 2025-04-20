Вашингтон, 20 апреля, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе.

Global Look Press

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал американский лидер 20 апреля в соцсети Truth Social.

Каких-либо подробностей глава Белого дома не привел.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что США уже три года тратят миллиарды долларов на помощь Украине. Если не получится достичь мира в скором времени, то американцам нужно будет двигаться дальше и заняться решением других вопросов.

Вскоре после этого Трамп допустил прекращение военной помощи Украине со стороны США, если они выйдут из переговоров. Он также отметил, что не хочет об этом говорить, так как надеется на мирное урегулирование.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты и обсуждение продолжается.

Руководство РФ неоднократно заявляло о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Так, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования кризиса необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.