Дзержинск, Нижегородская область, 20 апреля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области в результате ДТП с автобусом из-за того, что водителю стало плохо за рулём. Об этом 20 апреля сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ по региону

ГИБДД Нижегородской области

Авария произошла около 20:15 мск на улице Урицкого. По предварительной информации, у водителя пассажирского автобуса резко ухудшилось самочувствие и он въехал в стену здания.

За помощью к медикам обратились четыре пассажира. Информации о их состоянии нет. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства по оказанию услуг по перевозке пассажиров. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности. Отмечается, что при наличии оснований будут предприняты меры реагирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сосновском районе Нижегородской области водитель врезался в остановку, пострадали три пассажира: 35-летняя женщина и двое детей 7 и 15 лет. Все доставлены в больницу.

Вечером 12 апреля автомобиль Chevrolet Aveo близ села Шелокша Кстовского района Нижегородской области наехал на подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего погибла шестнадцатилетняя девушка, также пострадал другой подросток. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.