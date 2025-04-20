Нижегородская область, 20 апреля, 2025, 23:26 — ИА Регнум. В Сосновском районе Нижегородской области водитель врезался в остановку, три человека пострадали. Об этом 20 апреля сообщили в УГИБДД региона.

ГИБДД Нижегородской области

Авария произошла на трассе у посёлка Залесье. По предварительным данным, 35-летний мужчина потерял управление, после чего автомобиль столкнулся с остановкой и загорелся.

В результате пострадали три пассажира: 35-летняя женщина и двое детей 7 и 15 лет. Всех доставили в Павловскую центральную районную больницу (ЦРБ).

В этот же день в Дзержинске Нижегородской области четыре человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса со зданием. По данному факту правоохранительными органами начата доследственная проверка.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля автомобиль Chevrolet Aveo близ села Шелокша Кстовского района Нижегородской области наехал на подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего погибла шестнадцатилетняя девушка, также пострадал другой подросток. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).