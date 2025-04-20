Берлин, 20 апреля, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Немецкие политики выразили недовольство возможным выдвижением главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, опасаясь, что это может помешать Германии занять место в Совете Безопасности ООН и подорвать амбиции страны. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Global Look Press

Журналисты отметили, что кандидатура Бербок вызывает опасения из-за риска потери поддержки стран Глобального Юга, чьи голоса ключевые для голосования. В Германии также возмущены тем, что вместо Бербок не была предложена кандидатура опытного дипломата Хельги Шмид. Страна планирует подать заявку на место в Совбезе ООН на 2027–2028 годы, где в 2026 году её конкурентами станут Португалия и Австрия. Постоянными членами организации остаются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США.

Издание указывает, что репутация Бербок как политика с антироссийской и произраильской позицией негативно воспринимается в ряде стран Африки, Южной Америки и Азии, что может осложнить её поддержку на международной арене.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась решению правительства ФРГ выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат напомнила о том, что дед Бербок был нацистом.

В свою очередь бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бесстыдством выдвижение кандидатуры Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

В феврале газета Bild, ссылаясь на исторические документы, сообщила, что дед нынешнего министра иностранных дел Германии Вальдемар Бербок был офицером вермахта. Из документов известно, что во время Второй мировой войны Бербок находился в звании офицера вермахта и служил инженером в области противовоздушной обороны. Он читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

При этом отмечалось, что, когда нынешняя глава МИД рассказывала о деде, она упоминала, что он участвовал в войне в рядах вермахта, но не говорила ничего о его убеждениях. В МИД Германии заявили, что Бербок не знала о найденных изданием документах.