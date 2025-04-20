Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Журналист и писатель Аркадий Соснов скончался 20 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области

«Двадцатого апреля после продолжительной болезни скончался известный петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Яковлевич Соснов», — говорится в сообщении.

Соснов родился 14 октября 1948 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по специальности «инженер-химик». В журналистику Соснов пришел в 1976 году, он работал в газете «Смена», газете «Поиск» Академии наук СССР (РАН), газете «Московские новости», «Литературной газете», журнале «Огонек». С 2008 года Соснов работал главным редактором журнала «Русский меценат», он выступил инициатором праздника «День рождения Мецената», который проводится в Государственном Эрмитаже с 2006 года.

Являлся автором книг «Обретенная природа» и «Энергия Земли», автором-составителем книги «Калитка имени Алферова». Лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии Санкт-Петербургского государственного университета «За гуманизм в журналистике».

О дате и времени прощания с Сосновым сообщат дополнительно.