Лондон, 20 апреля, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки для достижения мирного соглашения с Россией. Об этом заявил член палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф.

UK Parliament Ричард Балф

«Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — приводит «РИА Новости» слова Балфа.

Он также добавил, что считает объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие положительным знаком. По его мнению, украинский кризис лишь усугубится, если киевский режим не отреагирует должным образом на готовность к территориальным уступкам.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий, но есть и множество других проблем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Ранее Путин подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.

В июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.