Хоккеист Бардаков объявил об уходе из петербургского СКА
Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Нападающий Захар Бардаков 20 апреля объявил, что уходит из петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
«Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за четыре года, вы космос. Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал. Еще обязательно увидимся», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
24-летний хоккеист играл в СКА с июня 2021 года. Перед этим он играл в подмосковном «Витязе». Всего провел 250 матчей в КХЛ, забил 41 гол и сделал 49 результативных передач.
В сезоне 2024/2025 он забил 17 шайб и сделал 18 результативных передач в 53 играх. В Кубке Гагарина в этом году спортсмен участвовал в шести матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Как передавало ИА Регнум, 11 апреля СКА расторг контракт с защитником и капитаном команды Александром Никишиным по обоюдному согласию. Он продолжит играть в клубе Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз».
СКА в этом сезоне впервые за 15 лет не сумел преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ и вылетел из Кубка Гагарина. Команда проиграла московскому «Динамо». Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг выразил уверенность, что его подопечные еще вернут себе кубок.