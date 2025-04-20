Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Нападающий Захар Бардаков 20 апреля объявил, что уходит из петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за четыре года, вы космос. Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал. Еще обязательно увидимся», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

24-летний хоккеист играл в СКА с июня 2021 года. Перед этим он играл в подмосковном «Витязе». Всего провел 250 матчей в КХЛ, забил 41 гол и сделал 49 результативных передач.

В сезоне 2024/2025 он забил 17 шайб и сделал 18 результативных передач в 53 играх. В Кубке Гагарина в этом году спортсмен участвовал в шести матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля СКА расторг контракт с защитником и капитаном команды Александром Никишиным по обоюдному согласию. Он продолжит играть в клубе Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз».

СКА в этом сезоне впервые за 15 лет не сумел преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ и вылетел из Кубка Гагарина. Команда проиграла московскому «Динамо». Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг выразил уверенность, что его подопечные еще вернут себе кубок.