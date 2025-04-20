Москва, 20 апреля, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Киевский режим не соблюдал пасхальное перемирие и использовал американские системы HIMARS для нарушения режима прекращения огня. Об этом 20 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление Госдепартамента США, который выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что это не случайность, а закономерность, ведь глава киевского режима Владимир Зеленский прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре во время действия моратория.

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