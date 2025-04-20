Москва, 20 апреля, 2025, 21:32 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Александр Вильф/РИА Новости

На 69-й минуте счет в матче открыл нападающий ЦСКА Секу Койта. Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев восстановил равновесие на 74-й минуте, реализовав пенальти.

На сегодняшний день ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 48 очков после 25 матчей. «Крылья Советов» с 27 очками занимают 11-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля санкт-петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Лусиано Гонду.

Футбольный клуб «Ростов» в гостях победил воронежский «Факел» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 2:0. У ростовской команды забили нападающий Егор Голенков и полузащитник Константин Кучаев.