Москва, 20 апреля, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 апреля в разговоре с российским экипажем Международной космической станции (МКС) заявил о давней мечте полететь в космос.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я всегда очень ценю возможность пообщаться с космонавтами. У меня даже когда-то мечта такая была тоже в космос полететь. Но я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, они сказали: «Наверное, священники вашего поколения еще не полетят в космос, а следующие, может быть, полетят», — рассказал патриарх по телемосту, приуроченному к Пасхе.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что в человеческой жизни духовное переплетается с материальным, а наука — с молитвой. В России доказали всему миру, что это совместимо, добавил он.

«Это единство и обеспечивает духовное, интеллектуальное единство нашей страны. Ну и, конечно, является очень важным фактором, соединяющим наш народ, объединяющим вокруг наших общих ценностей и целей, к которым идет наша страна», — подчеркнул патриарх.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля в Казахстане успешно приземлился космический аппарат с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом. Они прибыли с МКС на корабле «Союз МС-26».

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Христова Воскресения. Он призвал всех обнять родных и близких и помогать нуждающимся, чтобы они ощутили преображающую силу пасхальной радости.

19 апреля в Москву доставили Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его привезли на самолете Ту-204-300 «Сергей Королёв» госкорпорации «Роскосмос».