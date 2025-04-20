Москва, 20 апреля, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Специалисты Россельхознадзора на следующей неделе посетят Эквадор, чтобы проверить производителей бананов. Об этом 20 апреля сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21–28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию», — процитировало его «РИА Новости».

Российские эксперты в том числе проверят вопросы, связанные с пестицидами. Саласар отметил, что Россия усиленно контролирует экспорт бананов из Эквадора. Проверяется качество борьбы с вредителями и болезнями, обработки контейнеров и другие меры.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Россельхознадзор приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора из-за систематических случаев выявления мухи-горбатки в фруктах. Через 10 дней ограничения были сняты.

Бананы в Россию также ввозят из Индии. Первые их поставки начались в январе 2024 года. Вопрос импорта фруктов из этой страны прорабатывали несколько лет.