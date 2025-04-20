Рим, 20 апреля, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Глава МИД Италии Антонио Таяни подержал пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск 21 апреля. Об этом сообщило итальянское агентство Ansa.

Global Look Press

«Любой сигнал о мире важен, укрепляет волю к переговорам», — заявил он.

Таяни отметил важность того, чтобы Россия соблюдала перемирие, при этом он не стал упоминать, что на такой же шаг следует пойти Украине.

Как передавало ИА Регнум, депутат парламента Японии Мунэо Судзуки назвал пасхальное перемирие подтверждением того, что Россия и США ведут переговоры по урегулированию украинского кризиса на разных уровнях. Он также призвал не забывать, какая страна до начала СВО обстреливала районы, где живут русские, нарушала Минские договоренности и требовала возвращения себе ядерного статуса.

Путин, объявив перемирие, отметил, что решение принято из гуманитарных соображений. Российские вооруженные силы получили соответствующий приказ о прекращении боевых действий на указанный период. При этом президент поручил войскам быть готовыми к провокациям с украинской стороны.

Несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке перемирия, украинские вооруженные формирования продолжили ведение боевых действий. По данным Минобороны, было зафиксировано 444 обстрела российских позиций, а также около 900 атак с использованием БПЛА.

Вражеские подразделения также в день праздника обстреляли населенные пункты Алёшки, Голая Пристань и Каховка в Херсонской области, а также Донецк и Горловку. В селе Нечаевка Белгородской области в результате удара FPV-дрона пострадали двое детей и женщина, а в Горловке ранения получил местный житель.