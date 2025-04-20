Херсон, 20 апреля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Единственный проживавший в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны Семён Чумаченко скончался в возрасте 98 лет. Об этом 20 апреля сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.

t. me/SALDO_VGA

«Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семён Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семён Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны», — написал Кастюкевич в Telegram-канале.

Семён Чумаченко родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт попал в 1944 году в возрасте 17 лет. Он был сапёром-разведчиком, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши.

В бою у реки Вислы под плотным пулеметным огнем Чумаченко взял ценного пленного противника. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 года он получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать.

После войны Семён Чумаченко переехал в Геническ. Он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.