Москва, 20 апреля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Прощание с директором музыкальной группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет с 12:00 до 13:30 мск 23 апреля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

VK.ru/Группа НА-НА

Церемония состоится в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.

«Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком», — говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, о смерти Фроликова сообщили 20 апреля. Ему было 76 лет. В группе «На-На» отметили, что он был душой и сердцем коллектива. Директор музыкального театра «Русская песня» Сергей Горох отметил, что усопший был профессионалом и человеком с большой душой.

По информации Telegram-канала SHOT, 19 апреля Фроликову проводили плановую операцию на сердце. Оно внезапно остановилось, и врачи констатировали смерть.