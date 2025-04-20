Вашингтон, 20 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. США уже устали от украинского конфликта, в мире есть много других проблем. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Global Look Press

Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из мирных переговоров по Украине.

«Слова жесткие, но они должны были быть жесткими, потому что мы устали от того, что происходит. В мире очень много других проблем, в которых США нужно участвовать. И <этот конфликт> длится очень долго», — заявил Келлог 19 апреля телеканалу Fox News.

Келлог при этом добавил, что есть возможность добиться мира на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Рубио 18 апреля заявил, что США уже три года тратят миллиарды долларов на помощь Украине. Если не получится достичь мира в скором времени, то американцам нужно будет двигаться дальше и заняться решением других вопросов.

Вскоре после этого Трамп допустил прекращение военной помощи Украине со стороны США, если они выйдут из переговоров. Он также отметил, что не хочет об этом говорить, так как надеется на мирное урегулирование.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ИА Регнум прокомментировал заявления о возможном выходе США из переговоров. Эксперт напомнил, что администрация Трампа уже не раз делала то одни заявления, то противоположные. Кроме того, Вашингтон не отвечает за договоренности, в которых участвует, он никак не отреагировал на многочисленные нарушения Киевом моратория на удары по энергообъектам.