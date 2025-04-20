Белгород, 20 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Ребенок пострадал при детонации мины типа «Колокольчик» в Белгородской области. Об этом 20 апреля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам главы области, несколько месяцев назад семье из села Таврово принесли в подарок мину, заверив, что она обезврежена.

«Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки… Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие. Но беда случилась: мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями плеча, живота и ноги.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля в Донецкой Народной Республике двое подростков погибли при детонации боеприпаса. Глава республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибших.

8 апреля еще один случай детонации мины произошел в Белгородской области — трактор подорвался во время работы в поле. Водитель получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица, самостоятельно обратился в местную амбулаторию, и ему оказали необходимую помощь.