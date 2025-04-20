Москва, 20 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты россиянам. Об этом 20 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке», — рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Силуанов заверил, что кабмин РФ нашел средства для финансирования банковского сектора, в том числе и для обеспечения семейной ипотеки под 6%.

«Делаем всё, чтобы выполнить наши обязательства правительственные, обязательства, которые были приняты. Необходимые ресурсы обеспечены», — подытожил министр.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля главы банков «Сбер» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что организации отменят допкомиссии при выдаче льготных ипотечных кредитов. Отмечалось, что изначально такие меры были предприняты, чтобы удержать объемы займов.

15 апреля президент РФ Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки и заявил, что взимание дополнительных комиссий банками в 5–10% — недопустимо. Таким образом, далеко не все семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять, подчеркнул глава государства.

Кроме того, с 1 апреля программа «Семейная ипотека» распространяется на вторичный рынок. Благодаря этому поручению Путина семьи могут один раз приобрести квартиру по ставке до 6% при условии, что их ребенок находится в возрасте до шести лет включительно. Кроме того, дом должен быть не старше 20 лет и не считаться аварийным, его также нельзя приобретать у взаимозависимых лиц.