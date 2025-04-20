Токио, 20 апреля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, а также ряд заявлений американского президента Дональда Трампа свидетельствует о том, что Москва и Вашингтон ведут переговоры на различных уровнях. Об этом 20 апреля заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки.

Global Look Press

«Заявление президента Путина прозвучало в ответ на ряд высказываний президента США Трампа и рассматривается как признак того, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на разных уровнях», — написал он в своем блоге.

Он также призвал не спешить присоединяться к позиции, что Россия в этом конфликте «плохая», а Украина — «хорошая». Политик отметил, что нельзя забывать, кто нарушал Минские соглашения, наносил удары по районам, где живут русские, и делал заявления о намерении вернуть стране ядерный статус.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 21 апреля. Это решение было принято из гуманитарных соображений и с расчетом на аналогичный шаг Украины. Российский лидер также отметил, что Москва приветствует стремление Вашингтона и стран БРИКС к мирному урегулированию конфликта.

Несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке перемирия, украинские вооруженные формирования продолжили обстрелы. По данным Минобороны РФ, было зафиксировано 444 случая обстрела российских позиций и около 900 атак с использованием дронов.

Кроме того, в ходе нарушений перемирия подверглись обстрелу Донецк, населенные пункты Херсонской области — Алёшки, Голая Пристань и Каховка. В селе Нечаевка Белгородской области от удара FPV-дрона пострадали двое детей и женщина. В Горловке ранения получил мирный житель.