Стокгольм, 20 апреля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Флаги со свастикой развесили над трассой Эссингеледен в Стокгольме в день рождения Адольфа Гитлера. Об этом 20 апреля заявила газета Aftonbladet.

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«По всему туннелю развешаны большие красные флаги. Я был очень шокирован, когда увидел это»,— рассказал изданию очевидец.

Отмечается, что личность повесившего флаги не установлена. Полиция сняла полотна с нацистской символикой и теперь ищет правонарушителя.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Польше разгорелся скандал из-за пряников в виде свастики. Отмечается, что на предрождественскую студенческую вечеринку в городе Иновроцлаве их принесли учащиеся. Руководство учебного заведения пообещало, что к ним применят соответствующие меры наказания.

В ноябре член партии ФРГ Бюлент Бюйюкбайрам подал в отставку после обрушившейся на него критики в социальных сетях. Причиной стало опубликованное в частной группе фото с секс-куклой в футболке немецкого футбольного клуба «Санкт-Паули» с петлей на шее и символикой военизированного нацистского формирования СС на голове.

20 апреля 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тяга европейских стран к возрождению нацизма не укладывается в голове. Он подчеркнул, что Россия не будет мириться с этой тенденцией и приложит все силы, чтобы нацистская идеология «не поднимала голову».