Москва, 20 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия. Об этом 20 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Представителю Кремля задали вопрос, может ли быть продлено перемирие после того, как объявленный Путиным срок истечет в ночь на 21 апреля.

«Иных команд не было», — приводит слова Пескова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Российские войска в течение этого периода времени не ведут боевых действий.

Объявив перемирие, глава государства отметил, что исходит из того, что украинская сторона последует примеру России. При этом он подчеркнул, что российские бойцы должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Минобороны РФ уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Кроме того, киевский режим осуществил 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Кроме того, украинские формирования в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, атаковали населенные пункты в Херсонской области — в Алёшках, Голой Пристани, Каховке. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. В городе Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.