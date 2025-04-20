Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Михаил Киреев/РИА Новости

Единственный гол в матче забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду на 22-й минуте.

На сегодняшний день «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 53 очка после 25 матчей. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

На третьем месте идет московский «Спартак» с 50 очками. «Химки» с 23 баллами занимают 12-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» идет на первом месте, в активе команды 55 очков после 25 матчей.

15 апреля футболисты «Химок» отказались проводить тренировку после отставки главного тренера Франка Артиги. Он возглавлял команду с июня 2024 года.

18 апреля президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в «Химках», где последние месяцы не платят зарплату, ввели внешнее управление. Он отметил, что ни один платеж футбольного клуба не может быть совершен без согласования с лигой.