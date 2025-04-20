Москва, 20 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» шести соединениям Вооруженных сил России. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Кремля.

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Почетное звание получили 1442-й мотострелковый, 368-й штурмовой авиационный, 337-й десантно-штурмовой, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полки, а также 68-й армейский корпус.

В указах говорится, что полки и корпус были отмечены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий при защите Отечества.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта Путин присвоил наименование «гвардейская» 75-й бригаде управления и 29-й отдельной бригаде РХБЗ имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова. Он также отметил мужество и отвагу бойцов.

22 февраля почетное наименование получили четыре соединения. Гвардейскими стали 54-я ордена Красной Звезды бригада управления, 92-я ракетная ордена Кутузова, 200-я и 27-я артиллерийские бригады.