Вашингтон, 20 апреля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press

«Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо», — написал он в соцсети Truth Social.

Также в поздравлении с Пасхой Трамп назвал главу государства Джо Байдена худшим и самым некомпетентным президентом и «крайне разрушительным идиотом».

«Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются и строят козни, чтобы вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных», — добавил американский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп не раз заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США. По его словам, Вашингтон сможет установить контроль над островом, несмотря на возражения Дании.

По мнению Трампа, США обеспечат безопасность Гренландии, перед которой стоят новые угрозы от России и Китая.

Также Трамп не раз заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США. По его словам, такой вариант развития событий позволит канадцам стать американцами, из-за чего их налоги заметно снизятся, уровень безопасности возрастёт, а проблемы с границей исчезнут.

В феврале Трамп назвал канадский гимн прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. Американский лидер также критиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, которые делают страну, по его словам, «нежизнеспособной».