Петрозаводск, 20 апреля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Из-за сухой травы пожар вспыхнул в карельском селе Сосновец, погиб один человек. Об этом 20 апреля заявила пресс-служба регионального Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На место происшествия привлекались медики и электрики. Сейчас на месте работает Следственный комитет, отдел надзорной деятельности и полиция. В результате пожара погиб один человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что огонь вначале распространился на хозяйственные постройки и погреба, под угрозой оказались дачные дома. Затем пламя перекинулось на лес. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

«Сейчас происходит проливка и разборка конструкций. Сгорели 7 небольших хозпостроек. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м», — рассказали в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 20 апреля, в результате пожара в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, одного удалось спасти. Родители погибших отсутствовали дома. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Той же ночью в поселке Василовка города Юрюзань Челябинской области четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме. Дети также находились дома без родителей. Площадь пожара составила 160 кв. м. Возбуждено уголовное дело.