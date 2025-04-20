Париж, 20 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Евросоюз делает всё для срыва мирных переговоров по Украине, стремясь помешать позитивным шагам России. Об этом 20 апреля заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press

Он положительно оценил решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие, отметив, что любые подобные действия способствуют возобновлению диалога.

«К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру», — процитировало Филиппо «РИА Новости».

Политик также отметил, что Франция могла бы содействовать достижению мира на Украине, если бы освободилась от влияния ЕС.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля объявил пасхальное перемирие, отметив, что рассчитывает на аналогичный шаг украинской стороны. Российские войска на этот период прекратили удары по позициям ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативу, но украинские войска продолжают наносить удары. Они 444 раза обстреляли российские позиции и запустили по ним 900 БПЛА. Также ВСУ продолжают атаки по населенным пунктам в РФ, 20 апреля при обстреле получил ранения мирный житель в Горловке.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже указывал на то, что Евросоюз стремится помешать разрешению конфликта на Украине. 5 апреля немецкая газета Berliner Zeitung также обратила внимание на деструктивную политику ЕС.

По мнению политолога, ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Брюссель пытается сорвать переговоры по Украине, так как недоволен тем, что ЕС не участвует в них. Кроме того, Евросоюз раздражен контактами между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам эксперта, многие посчитали, что это уступки со стороны американского лидера.