Конгрессмен-республиканец Фицпатрик подписал снаряд ВСУ для удара по России
Киев, 20 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик подписал снаряд украинских военных, который затем использовался для удара по российским позициям. Об этом стало известно из соответствующей публикации в соцсети Х.
Он заявил, что передает «личное» послание президенту России Владимиру Путину. В конце этого выпада он добавил, что снаряд якобы прилетел точно в цель.
Как передавало ИА Регнум, 14 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Вашингтон не передает Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Отмечалось, что Украина готова купить 10 систем за $15 млрд, но США не идут навстречу.
Затем 17 апреля немецкое издание Bild заявило, что президент США Дональд Трамп не хочет продавать эти комплексы Киеву, так как больше заинтересован в переговорах с Москвой. Спустя два дня газета The New York Times сообщила, что ни Белый дом, ни конгресс США не рассматривают вопрос о передачи Киеву новой военной помощи после исчерпания средств, выделенных экс-президентом Джо Байденом.
Ранее Путин указывал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации, а сама военная помощь свидетельствует об участии стран в конфликте с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что поставки вооружений для украинской армии лишь истощат ресурсы стран, которые идут на это.