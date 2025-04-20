Киев, 20 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик подписал снаряд украинских военных, который затем использовался для удара по российским позициям. Об этом стало известно из соответствующей публикации в соцсети Х.

Кадр из видео

Он заявил, что передает «личное» послание президенту России Владимиру Путину. В конце этого выпада он добавил, что снаряд якобы прилетел точно в цель.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960360" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Конгрессмен США Фицпатрик подписал снаряд ВСУ для удара по территории России

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Вашингтон не передает Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Отмечалось, что Украина готова купить 10 систем за $15 млрд, но США не идут навстречу.

Затем 17 апреля немецкое издание Bild заявило, что президент США Дональд Трамп не хочет продавать эти комплексы Киеву, так как больше заинтересован в переговорах с Москвой. Спустя два дня газета The New York Times сообщила, что ни Белый дом, ни конгресс США не рассматривают вопрос о передачи Киеву новой военной помощи после исчерпания средств, выделенных экс-президентом Джо Байденом.

Ранее Путин указывал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации, а сама военная помощь свидетельствует об участии стран в конфликте с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что поставки вооружений для украинской армии лишь истощат ресурсы стран, которые идут на это.