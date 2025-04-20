Пекин, 20 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В марте Россия продала Китаю гречку на сумму 13,3 млн долларов, что стало историческим максимумом. Об этом говорят данные китайской таможни.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Поставщики из России в начале весны отгрузили в Китай гречки в 2,9 раза больше в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом — до 13,3 млн долларов.

По данным китайской таможни, это единственное зерно, спрос на которое вырос в КНР. Ячменя Россия, наоборот, поставила меньше на 38% — на 10,6 млн долларов. Также на 17,5% уменьшились поставки овса, его РФ продала на 4,15 млн долларов. Импорт пшеницы из России в Китай сократил в 10 раз до 438 тыс. долларов.

Всего КНР купила у России различного зерна на сумму 28,6 млн долларов против 31,9 млн — за такой же период прошлого года.

Причина кроется в снижении спроса на зарубежное зерно в Китае. Так, в марте прошлого года страна импортировала его на сумму 1,8 млрд долларов, а в начале этой весны — 463,9 млн долларов. По прогнозам Международного зернового совета, это может привести к тому, что Китай лишится статуса крупнейшего импортера зерна.

15 апреля «Русагротранс» сообщил, что Россия впервые превзошла США по объему экспорта пшеницы на китайский рынок. Уточняется, что эти показатели были достигнуты в период с июля 2024 года.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страна нарастит поставки зерновых в Пакистан. Он назвал это вкладом в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана.