Витебск, Белоруссия, 20 апреля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Руководству Витебской области нужно готовиться к серьезным проверкам. Об этом 20 апреля предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Он отметил, что не везде в стране получается создать достойные условия для населения, прежде всего для детей. Особенно это касается Витебской области. Также будут рассмотрены причины падежа скота.

«Поэтому я и сказал председателю райисполкома: «Инсайдерская тебе информация — готовься к очень серьезным контрольным проверкам», — процитировало БелТА Лукашенко во время его поездки в регион.

Президент уточнил, что в области проверят, чего она достигла за последние годы. Он также призвал чиновников делать на местах то, что они обязаны.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Лукашенко пообещал, что в Белоруссии не останется бомжей и тунеядцев. Все должны зарабатывать, а государство будет помогать им найти рабочее место. Президент призвал серьезно разбираться с теми, кто мешает людям жить.

В сентябре Лукашенко призвал белорусских аграриев обеспечить страну отечественными яблоками, а также нарастить их производство для экспорта. Он поручил министерству антимонопольного регулирования и торговли помогать плодоводческим хозяйствам.