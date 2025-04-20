Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2025, 17:08 — ИА Регнум. После столкновения автомобиля с деревом в Ростовской области погиб ребенок, еще двое пострадали. Об этом 20 апреля заявила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Кадр из видео

На подъезде к хутору Семенкин легковой автомобиль въехал в дерево. Предварительно, 26-летняя женщина за рулем машины двигалась с небезопасной скоростью и съехала с дороги.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2020 года рождения (четыре года) погиб на месте, водитель и двое малолетних пассажиров 2019 года рождения (шесть лет) и 2023 года рождения (два года) с травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960356" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Ростовской области машина въехала в дерево

Как передавало ИА Регнум, днем ранее в Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в ДТП. В салоне находились 16 юных футболистов из Павлодара в возрасте 14–16 лет и тренер, который скончался на месте аварии. После инцидента возбуждено уголовное дело.

23 января в Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения с иномаркой автобус опрокинулся, а один из детей, находящихся внутри транспорта, погиб.