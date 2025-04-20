Заслуженная артистка России Елизавета Зима умерла на 80-м году жизни
Смоленск, 20 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, театральная актриса Елизавета Зима умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Смоленского государственного академического драматического театра им. А. С. Грибоедова.
«Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — говорится в некрологе.
В театре отметили, что будут помнить созданные ее талантом неповторимые сценические образы. По информации портала kino-teatr.ru, актриса умерла 14 апреля.
Елизавета Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. В 1967 году она выпустилась из музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Работала в театрах Ижевска, Тамбова, Ленинграда, Тулы и Советска Калининградской области. С 1991 года стала актрисой Смоленского государственного драматического театра.
Зима также занималась педагогической работой, преподавая вокал и сценическую речь, организовала музыкально-театральную гостиную при театре. В 1997 году ее удостоили звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2011 году она покинула Смоленский театр и переехала в Санкт-Петербург.
Актриса сыграла более чем в 20 театральных постановках. В ее репертуаре в том числе были «Собака на сене», «Вишнёвый сад», «Укрощение строптивой», «Свадьба в Малиновке».