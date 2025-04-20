Смоленск, 20 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, театральная актриса Елизавета Зима умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Смоленского государственного академического драматического театра им. А. С. Грибоедова.

Смоленский государственный академический драматический театр им. А. С. Грибоедова

«Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — говорится в некрологе.

В театре отметили, что будут помнить созданные ее талантом неповторимые сценические образы. По информации портала kino-teatr.ru, актриса умерла 14 апреля.

Елизавета Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. В 1967 году она выпустилась из музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Работала в театрах Ижевска, Тамбова, Ленинграда, Тулы и Советска Калининградской области. С 1991 года стала актрисой Смоленского государственного драматического театра.

Зима также занималась педагогической работой, преподавая вокал и сценическую речь, организовала музыкально-театральную гостиную при театре. В 1997 году ее удостоили звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2011 году она покинула Смоленский театр и переехала в Санкт-Петербург.

Актриса сыграла более чем в 20 театральных постановках. В ее репертуаре в том числе были «Собака на сене», «Вишнёвый сад», «Укрощение строптивой», «Свадьба в Малиновке».