Челябинск, 20 апреля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. В пятом матче серии ¼ финала команда обыграла минское «Динамо» со счетом 3:1.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

В составе «Трактора» дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, еще одну шайбу забросил защитник Арсений Коромыслов. У минского клуба отличился фоврард Илья Усов.

Таким образом, «Трактор» выиграл серию со счетом 4:1 и в полуфинале сыграет с победителем серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом».

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» и вылетел из Кубка Гагарина, впервые с 2010 года не сумев преодолеть первый раунд плей-офф. Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал «Динамо» удачи и выразил уверенность в том, что его команда вскоре вернет Кубок Гагарина в Санкт-Петербург.

5 апреля нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Клуб отметил, что по итогам сезона команде не удалось достичь поставленных целей. «Торпедо» пробилось в плей-офф, заняв восьмую позицию в чемпионате, но в первом раунде Кубка Гагарина потерпело поражение от ярославского «Локомотива».