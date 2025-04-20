Москва, 20 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Пенсии военных и бывших служащих силовых структур вырастут с 1 октября. Об этом 20 апреля рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Парламентарий уточнила, что увеличение пенсионных выплат в России проходит поэтапно.

«С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — пояснила она в беседе с Lenta.ru.

Депутат добавила, что, выплаты для этой категории пенсионеров планируют повысить на 4,5%. Но размер прибавки может быть пересмотрен ближе к октябрю.

Ранее, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране с 2026 года страховые пенсии будут индексировать в два этапа. С февраля индексация будет проходить по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда, уточнил он.

С 1 апреля социальные пенсии граждан проиндексировали на 14,75%. Отмечалось, что размер индексации был рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошлый год.