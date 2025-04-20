Москва, 20 апреля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Россияне могут избежать штрафов в начале нового дачного сезона. Об этом 20 апреля заявила юрист Надежда Локтионова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Она напомнила, что граждане обязаны убирать скопление сухой травы и мусора на своем дачном участке, иначе может грозить штраф в 2–3 тыс. рублей.

«Если земельный участок дачника находится на краю садового товарищества и граничит с лесом, то он обязан еще убирать от сухих веток и травы прилегающую лесную территорию — 10 м от своего участка. Это необходимо для обеспечения противопожарной безопасности», — рассказала она в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, штрафов от 5 до 15 тыс. рублей можно избежать, соблюдая правила сжигания мусора, а также устанавливая мангалы и барбекю на расстоянии не менее пяти метров от других построек.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля эксперты Роскачества рассказали, что металл, пластик и целлофан нельзя сжигать на даче, иначе собственнику участка грозит штраф. Уточняется, что самостоятельно сжигать на участке можно только «безопасный» мусор — траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них.