Канск, Красноярский край, 20 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае 29-летняя Валентина Мытько топором зарубила троих своих детей — 4-летнюю дочь и сыновей 8 лет и 7 месяцев. Четвертый ребенок в это время находился в школе. Местные жители говорили, что она была баптисткой, но дьякон местной баптистской церкви в беседе с ИА Регнум рассказал, что женщина не имеет отношения к их религии. По его словам, она состояла в одной из подпольных сект, которых в городе Канске много. Друг семьи также сообщил, что Валентина с мужем познакомилась в секте.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Орудие убийства

Днем 14 апреля 29-летняя жительница Канска, находясь в частном доме с тремя детьми, умышленно нанесла им удары топором. Семья, где случилась трагедия, полная и состоит на профилактическом учете с октября 2024 года. Отца привлекали к административной ответственности за побои в отношении сына. Женщина нигде не работала и с 2019 года состояла на учете у психиатра. В этот же день в отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве по пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решением суда она арестована на два месяца. А 18 апреля был задержан отец детей по подозрению в истязании четвёртого ребёнка, семилетнего сына. Решением суда он отправлен на два месяца в СИЗО. Также сотрудники правоохранительных органов задержали старшего инспектора по делам несовершеннолетних по делу о халатности. Выживший ребенок находится у бабушки с дедушкой. Местные жители рассказали, что вся семья была сектантами, они посещали баптистскую церковь. ИА Регнум связались с данной церковью. Оказалось, что там их никто не видел.

«Они ходили в одну из подпольных сект. Мы их называет «отступниками». К баптистской религии эта семья не имеет никакого отношения. Все почему-то указывают на нашу церковь и говорят, что семья ходила к нам, но это не так. В Канске много подвальных сект, и одну из них они посещали», — говорит дьякон баптисткой церкви.

Баптистская церковь, на которую думают местные жители и местные СМИ, представляет собой обычный двухэтажный дом, который построил баптист для своего бизнеса. На первом этаже располагается сервис по ремонту бытовой техники, а на втором этаже люди проводят свои встречи и молитвы. Церковь не имеет официальной регистрации.

Познакомилась пара, как говорят местные, в секте, куда ходили и родители Валентины. Местные не скрывают, что странности в семье Валентины начались не с неё, а ещё с её родителей. Также соседи говорят, что замуж ее выдали насильно.

«Они жили в небольшом одноэтажном доме на углу улицы Герцена в Канске. Он работал водителем, а она всё время была дома с детьми. Денег не хватало, жили бедно. Он не разрешал ей пользоваться телефоном и какой-либо бытовой техникой. Бил и ее, и детей. Не знаю, может, так в их религии принято. К людской религии их вера не имеет ничего общего», — делился друг семьи Андрей.

Последние три недели, как говорят соседи, она часто покидала дом, в том числе ночью, подолгу гуляла, чтобы, по ее словам, сбросить накопившуюся усталость.

«Валентина не скрывала, что ей плохо, и часто говорила, что ее муж — тиран. Утверждала, что он издевается над ней и детьми», — поделилась знакомая Валентины.

Как рассказал ИА Регнум друг семьи, Валентина росла в религиозной семье, и ей с самого детства всё запрещали и воспитывали так, чтобы она молчала, «мол, ссор из избы выносить нельзя».

«Она всегда молчала. У нее не было своего мнения. У нее же и мама ходит в эту секту, поэтому Валю растили с мыслью, что ее роль — это рожать и молчать», — поделились с ИА Регнум знакомые семьи.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по региону Юлия Арбузова говорила, что после расправы женщина взяла сына и пошла с ним к родителям, которым во всем призналась. Выживший ребенок находится в специализированном учреждении, ему оказывают психологическую помощь.

Дочку четырех лет мать задушила, а семимесячного сына и его восьмилетнего брата зарубила топором. Старшего она волочила по двору, попутно нанося удары, а позже оставила истекать кровью в детской ванночке.

Кадр из видео

Первым свидетелем трагедии стал четвертый ребенок семьи — семилетний сын задержался в школе, а когда пришел, то увидел уже последствия расправы. На заседании Валентина задала вопрос судье: «Можно спросить, как я могу скрыться от суда?» Против заключения под стражу на два месяца женщина не возражала, однако свою вину признала лишь частично. С чем из предъявленных обвинений женщина не согласна, пока остается неизвестным.

По словам знакомых, отец детей не верил, что его жена могла их убить. О гибели детей ему сообщили родители его жены.

«Он кричал и бился в истерике. Просто не верил, что детей больше нет. Просил отвезти его домой. Он плакал», — делится друг семьи Андрей.

Но выживший ребенок заявил следователям, что отец издевался над ними. И, когда ребенку было 3 года, отец сломал мальчику нос.

«Когда мы с братом играли слишком громко, папа приходил и избивал нас», — такие показания дал выживший ребенок.

18 апреля следователи задержали 40-летнего главу семейства по делу об истязаниях. В отношении него возбуждено уголовное дело в связи с подозрениями в истязании семилетнего сына. По версии следствия, подозреваемый в период с лета 2018 по апрель 2025 года систематически истязал и избивал ребёнка. Установлено, что в возрасте трёх лет мальчик сломал нос, также он неоднократно появлялся в школе со ссадинами и гематомами. Мужчина во время заседания суда об избрании ему меры пресечения попросил смягчить ему приговор, чтобы он мог попрощаться с семьей.

Задержанный отметил, что не собирается уезжать. Также во время заседания суда он заплакал, отвечая на вопрос: «Что бы он сказал жене, если бы представился такой случай?»

«Я ей всё прощаю, да простит ей Бог. Я люблю ее. Не думаю, что она виновата в этом», — заявил фигурант уголовного дела.

По словам мужчины, он всегда старался быть хорошим семьянином, а на жену он поднимал руку, когда дома не было порядка, а дети кричали от голода.

«Когда видишь порядок, то и на сердце хорошо. А когда дети страдают, трясутся от голода, недоедают… Если это каждый день видеть… Как вы думаете, что со мной будет», — поделился обвиняемый на заседании суда.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

18 апреля в Красноярском крае попрощались с тремя маленькими детьми, которых жестоко убила их мать. Однако похороны прошли довольно странно.

«Детей похоронили, но всё было проведено тихо. Странная, конечно семейка. Захоронили детей в одной могиле и без креста. С морга тела забрали и сразу на кладбище отвезли. Всё очень странно», — рассказала местная жительница ИА Регнум.

«Выкопали одну яму и туда опустили три гроба. Видимо, денег у семьи не нашлось или сэкономили, чтобы на платить за копку трех могил. Никаких поминок не устраивали», — поделилась еще одна жительница.

Неравнодушные жители Канска собирают средства, чтобы купить выжившему ребенку игрушки, сладости и по возможности открыть счет для помощи.

Следователи продолжают выяснять мотивы убийства и какую именно секту посещала семья.