Хельсинки, 20 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Сеть супермаркетов Lidl в Финляндии начала продавать «лысые» ананасы, со срезанными зелеными верхушками. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Global Look Press

Ананасы без «короны» занимают меньше места при транспортировке и хранении. Кроме того, покупатели стали охотней брать их, когда видят, что не нужно платить за вес верхушки, которую выбрасывают.

Идею предложили еще осенью прошлого года, но ее согласовывали в головной организации в Германии. Эксперимент начали проводить в марте, и уже за месяц «плюсы» от нововведения стали очевидны.

«Мы тут задавались вопросом, почему раньше не придумали обрезать верхушки листьев ананаса», — рассказал изданию руководитель отдела фруктов и овощей в Lidl Finland Артту Сюрьянен.

Как передавало ИА Регнум, в январе глава АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов заявил, что организация к концу года представит первые бананы, выращенные в России. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут при этом призвала, выращивая фрукты, помнить про экономическую целесообразность.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил фермерам подумать над выращиванием в Гомельской области арбузов, винограда и персиков. Он отметил, что климат в регионе стал мягче.