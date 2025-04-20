Москва, 20 апреля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался во время операции на сердце.

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Накануне Фроликову проводили плановую операцию на сердце. В один момент сердце мужчины остановилось, хирурги констатировали смерть. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

Близкие из окружения Фроликова рассказали, что он ездил на все гастроли до последнего. Ему было 76 лет.

О смерти Фроликова стало известно 19 апреля. Участники музыкального коллектива «На-На» пообещали сообщить подробности о месте и времени прощания с ним.