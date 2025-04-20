Воронеж, 20 апреля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» в гостях одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На 30-й минуте счет в матче открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков, а 77-й полузащитник Константин Кучаев удвоил преимущество гостей.

На сегодняшний день «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 36 очков после 25 матчей. «Факел» с 15 очками занимает последнюю, 16-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля московское «Динамо» на своем поле одержало победу над казанским «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дубль оформил нападающий Ярослав Гладышев.

19 апреля футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» идет на первом месте, в активе команды 55 очков после 25 матчей.