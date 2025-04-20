Вашингтон, 20 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе продолжительных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и его спецпредставителем Стивом Уиткоффом дал понять, что не откажется от целей спецоперации. Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

Kremlin.ru

Источник, связанный с высокопоставленными чиновниками, рассказал, что неуступчивость Путина оказалась неожиданной для Вашингтона. Аналитик, «близкий к правительству», отметил, что Путин отказался проявлять какую-либо гибкость в отношении новых российских регионов.

«Российский президент, похоже, твердо дал понять, что он не прекратит борьбу, пока не достигнет хотя бы части более масштабных целей, например, не исключит дальнейшее расширение НАТО», — говорится в материале.

Газета также отметила, что Путин расширил портфель переговоров с США за счет тем сотрудничества в энергетической сфере, в Арктике и космосе, чтобы диалог можно было продолжать, даже в случае провала по украинском вопросу.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно заявлял, что все цели спецоперации на Украине будут выполнены. 30 сентября 2024 года по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией он также отметил, что на всех освобожденных территориях идет их восстановление. Президент поблагодарил граждан за сплоченность и патриотизм.

Трамп 18 апреля предупредил, что США прекратят участие в мирных переговорах, если какая-либо из сторон начнет их срывать. Он также не исключил, что Вашингтон прекратит военную помощь Киеву в случае прекращения диалога. При этом американский президент выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.