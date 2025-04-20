Москва, 20 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем поле одержал победу над казанским «Рубином» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Ярослав Гладышев, забивший на 23-й и 61-й минутах. Ещё один гол забил полузащитник Бителло на 99-й минуте.

У «Рубина» точным ударом отметился хавбек Руслан Безруков на 25-й минуте. Казанская команда осталась в меньшинстве на 90-й минуте после удаления форварда Мирлинда Даку.

На сегодняшний день «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 46 очков после 25 матчей. «Рубин» с 36 очками занимает восьмую позицию.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» идет на первом месте, на счету команды 55 очков после 25 матчей.

19 апреля московский «Спартак» одержал победу в гостях над тольяттинским «Акроном» в матче 25-го тура РПЛ, отыгравшись со счета 0:2. Встреча завершилась со счётом 3:2. Победу красно-белым принес гол полузащитника Эсекьеля Барко с пенальти на 94-й минуте.