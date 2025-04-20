Алма-Ата, Казахстан, 20 апреля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Два бегуна умерли во время полумарафона в Алма-Ате до приезда скорой. Об этом 20 апреля заявила пресс-служба организатора соревнований.

Petrov Sergey/Global Look Press

Первым погиб 84-летний Аккоян Рсалиев на первом километре дистанции. Ему внезапно стало плохо, через минут к нему подъехала бригада скорой помощи и не обнаружила пульса.

«Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия», — сообщил врач бригады Алибек Хожаназаров.

Вторым умер 21-летний Нурбол Ахмади, пробежав 16 км марафона. Отмечается, что он потерял сознание и упал, а приехавшие врачи не обнаружили у него ни пульса, ни дыхания.

«Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно. Смерть наступила до приезда бригады 103. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность», — приводит слова еще одного врача пресс-служба.

В организации также отметили, что связались с семьями погибших и планируют оказать материальную помощь.

Как передавало ИА Регнум, похожий инцидент произошел 7 апреля, когда в Мадриде во время полумарафона у двух спортсменов остановилось сердце. Врачам удалось спасти 21-летнего бегуна — его пульс был восстановлен, но сам он остался в тяжелом состоянии. Второй 38-летний мужчина скончался в больнице.

В январе 2024 года на марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге умер 30-летний мужчина. Кроме того, еще 842 получили травмы — в основном растяжения и ушибы.