Курск, 20 апреля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мирного жителя военнослужащими украинских формирований в Кореневском районе Курской области. Об этом 20 апреля заявил информационный центр СК РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«11 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Ольговке Кореневского района Курской области. В результате погиб мужчина, который находился за рулем автомобиля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Один из свидетелей также рассказал, что при попытке эвакуации тела погибшего его и другие гражданские автомобили вновь атаковали беспилотники. Действия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) квалифицированы как террористический акт.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля суд приговорил к заключению на сроки от 15,5 года до 16 лет четверых военных ВСУ, которые незаконно вторглись в Курскую область в сентябре 2024 года. Установлено, что с 24 по 30 сентября осужденные вторглись на территорию Глушковского района Курской области, запугивали там мирных жителей, собирали информацию о ВС РФ и передавали на Украину.

Всех осужденных признали виновными по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта. Они проведут первые четыре года заключения в тюрьме, после чего будут отбывать сроки в исправительной колонии строгого режима.