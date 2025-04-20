Москва, 20 апреля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Режиссер, телеведущий и продюсер Тигран Кеосаян реагирует на внешние действия, сжимает пальцы и морганием отвечает на слова. Об этом 20 апреля рассказала его супруга главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — поделилась журналистка на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Симоньян рассказала, что ходит навещать Кеосаяна каждый день.

Она отметила, что до 30 января ее супруг никак не реагировал на какие-либо действия, потом понемногу начал шевелить рукой, глазами. Она выразила благодарность всем тем, кто молится за него, отметив, что, возможно, благодаря этому Кеосаян начал открывать глаза.

Симоньян рассказала, что в течение первого месяца жила в больнице вместе с мужем.

«И первую неделю я вообще ничего не ела. Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло. Минуло Тиграна и Лауру (мать Кеосаяна. — Прим. ред.), и меня, всю нашу семью. Ну, промысел Господа нам же неизвестен. Поэтому пока вот так», — добавил Симоньян.

Она уточнила, что медики не дают прогнозов.

«Это все уже находится за пределами медицины, кто-то выходит из комы, кто-то не выходит, кто-то выходит через шесть лет, кто-то выходит через месяц, кто-то не выходит никогда», — отметила Симоньян.

Журналистка добавила, что у ее супруга проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.

Как сообщало ИА Регнум, Кеосаян в конце декабря пережил клиническую смерть и находился в коме. У него в последние несколько лет были проблемы с сердцем.

Ведущий программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. После первого ему сделали операцию на сердце.

В октябре 2022 года на 62-м году жизни умер брат Тиграна Кеосаяна, продюсер и актер Давид Кеосаян. Причины смерти не раскрывались.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются на выздоровление телеведущего. Песков назвал Кеосаяна своим другом.